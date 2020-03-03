"Шансы есть у всех". Киркоров удивил реакцией на участие Little Big в Евровидении

Король российской эстрады Филипп Киркоров достаточно сдержанно комментирует шансы отечественной рейв-группы Little Big на победу в конкурсе Евровидение. По словам артиста, речь идёт о команде очень талантливых музыкантов, однако на этот конкурс никто не едет "просто так", рассуждает он.

— Шансы есть у всех: и у Молдавии, и у Эстонии, и у России. Туда просто так не ездят, туда едут за победой все. Если артист талантливый, как Little Big, то шансы есть, — заявил Киркоров телеканалу "360".

Отметим, что сам певец в этом году будет помогать в подготовке к Евровидению исполнителям из Молдавии и Эстонии.

Напомним, второго марта стало известно, что группа Little Big будет представлять Россию на Евровидении. Согласно жеребьёвке, коллектив выступит в первой части первого полуфинала 12 мая. Какую именно песню исполнят его участники, пока не известно. Они сообщили, что композиция будет весёлой, а выступление для них — большая честь. Телеведущая Тина Канделаки назвала три причины, почему Little Big привезёт с Евровидения победу.