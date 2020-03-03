Востоковед: Визит Эрдогана в Москву вызван необходимостью "сохранить лицо"

Старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин не ждёт окончательного решения вопроса с урегулированием на севере Сирии от визита Реджепа Эрдогана в Москву 5 марта. По мнению эксперта, итогом переговоров, скорее всего, станут какие-то "промежуточные варианты", однако турецкому лидеру, ко всему прочему, придётся подумать о том, как бы сохранить лицо.

— Как это ни странно, из всех сторон, участвующих в идлибском раскладе, Эрдоган оставляет впечатление стороны, которая фигурально загнана в угол. И вариантов решения без потери лица для Эрдогана не так много. Думаю, его приезд в Москву связан не с практическим решением вопросов на земле, а с вопросом сохранения лица — в основном, конечно, перед своими избирателями, — приводит слова востоковеда НСН.

Что касается самого Идлиба, то Чупрыгин сохраняет надежду, что по результатам переговоров в Москве будет объявлено если не перемирие, то хотя бы возврат к промежуточному статус-кво.

— Вряд ли вопрос будет решён в окончательной форме, это практически невозможно на сегодняшний день, — добавил он.

Ранее Кремль подтвердил, что Эрдоган 5 марта прилетит в Москву на переговоры с Путиным. Стороны намерены обсудить обострение ситуации в сирийской провинции Идлиб и пути урегулирования конфликта.

Напомним, при обстреле сирийской армии в провинции Идлиб 33 военнослужащих турецкой армии погибли и ещё 32 пострадали. Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о силовом ответе. Как позднее сообщили в Минобороны РФ, погибшие военнослужащие находились там вместе с террористами, поэтому и попали под удар.