"Никуда не бегите!" Рошаль призвал наказывать за ложь о "тысячах заражённых" коронавирусом

Президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль призвал наказывать за распространение фейков о новом виде коронавируса. Он рассказал, что лично ему на телефон пришло СМС с предупреждением о "тысячах заражённых" в Москве и призывами закупаться лекарствами и продуктами.

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— Надо наказывать людей за организацию паники. Нет этого ничего! Спокойно надо жить и спокойно работать. То, что сейчас происходит с пандемией этого коронавируса, она фактически не намного страшнее, чем грипп, от которого смертности больше... Никуда не бегите! Ничем не запасайтесь! Живите спокойно! Всё будет нормально, — отметил хирург.

На данный момент в России зафиксировано шесть подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Так, двое граждан Китая были выписаны из больниц в Тюмени и Чите после выздоровления. Трое россиян, эвакуированных с круизного лайнера Diamond Princess, находятся под карантином в Казани. Шестым пациентом стал Давид Беров, который пребывает в инфекционной больнице № 1 в Москве.