В Латвии пригрозили блокировкой "Яндекс.Такси"

Дирекция автотранспорта Латвии приняла решение заблокировать приложение "Яндекс.Такси" и сайт taxi.yandex.lv. Как утверждают латвийские чиновники, сервис не зарегистрировался в ведомстве в установленный срок — до 22 января. Теперь дирекция автотранспорта обратилась ко всем операторам, обеспечивающим связь в Латвии, с просьбой заблокировать приложение "Яндекс.Такси". Об этом сообщает портал DELFI.

— Те, кто не зарегистрирован (в Дирекции автотранспорта), не могут предоставлять свои услуги в Латвии, — указали в дирекции, добавив, что ограничение может быть снято, как только приложение зарегистрируется в Латвии.

В то же время в самой компании "Яндекс.Такси" сообщили, что сервис продолжает работать в Латвии в штатном режиме. А местное подразделение компании как раз сейчас занимается регистрацией приложения в соответствии с новым законодательством страны.

— Сервис работает в штатном режиме. В настоящее время "Яндекс.Такси" находится в процессе регистрации приложения в соответствии с новым законодательством Латвии. Мы в контакте с властями страны по этому техническому вопросу и ожидаем, что они будут действовать в соответствии с интересами латвийских пользователей, — сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

А в России ранее сервис "Яндекс.Такси" запустил рейтинг пассажиров, где за поездку водители ставят оценки клиентам. И хотя главная цель нововведения — улучшить работу сервиса и повысить комфорт от поездок для водителей и пассажиров, на деле оказалось, что таксисты стали намеренно занижать рейтинг пассажирам с подпиской "Яндекс.Плюс".