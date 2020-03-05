Магнитные бури научились предсказывать вдвое раньше

Учёные разработали новую технологию прогнозирования геомагнитных бурь, пишет Daily Mail. Сообщается, что их теперь будет предсказывать специальная программа — PreMevE 2.0. В ней используется методика машинного обучения. Компьютер анализирует скорость потока частиц в радиационном поясе Ван Аллена — это области вокруг Земли, где задерживаются и накапливаются не пропущенные магнитосферой заряженные частицы.

Новая программа позволяет оперативно выявлять изменения и сигнализировать о вспышке за двое суток до того, как "солнечный ветер" приблизится к нашей планете. Исследователи подчеркнули, что это позволит лучше подготовиться к этому явлению и при необходимости частично или полностью отключить на время бури работающие на орбите спутники. Ранее для этого в распоряжении специалистов были всего лишь сутки. Напомним, магнитные бури опасны для космических аппаратов, поскольку могут вывести из строя электронику.