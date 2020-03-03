Житель Златоуста провоцировал полицейских, а потом обвинил их в избиении

Видео © Соцсети

В городе Златоусте Челябинской области местный житель обвинил полицейских в избиении. Он утверждает, что сотрудники правоохранительных органов безосновательно отказались принимать у него заявление. Видео с инцидентом появилось в паблике "Типичный Челябинск".

На снятых мужчиной кадрах видно, что сотрудники полиции действительно отказываются принимать заявление. Так как начало конфликта не снято, не известно, что послужило поводом такого отношения блюстителей порядка к заявителю. В ходе конфликта один из полицейских сам достал телефон и начал вести съёмку, вероятно, чтобы в дальнейшем обезопасить себя в суде, и не прогадал: в процессе разговора между героями ролика завязалась словесная перепалка. Мужчина начал хамить и "тыкать" правоохранителям, явно провоцируя их на конфликт.

Отлично подкованный в законах заявитель обратил внимание на отсутствие жетонов у полицейских, заставлял их показать ему удостоверение и представиться, повторяя при этом одну и ту же фразу: "Заявление примите". Заканчивается ролик криками самого автора: как указано в описании к видео, мужчину скрутили, положили на пол и надели наручники.

Мнения пользователей соцсетей разделились: кто-то встал на сторону мужчины, а кто-то, наоборот, обратил внимание на его странное поведение и заступился за полицейских, предположив, что автор видео специально спровоцировал правоохранителей.

По данным местных СМИ, мужчина периодически приходил в отделение и вёл себя неадекватно, а в этот раз в ходе конфликта ударил полицейского, в связи с чем на него было возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. Кроме того, следствие назначило ряд экспертиз, в том числе и психиатрическую.

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