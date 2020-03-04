Корпорация монстров. Зачем Hasbro портит свои интерактивные игрушки Фёрби и разочаровывает детей

Hasbro — крупнейшая компания в мире по производству игрушек. Она делает не только "глупые" болванки из пластмассы и синтетической ткани, но и вполне себе "умных" роботов вроде Furby. Furby и ряд других интерактивных игрушек можно синхронизировать со смартфоном. Так функционал примитивных роботов расширяется в разы. Кто-то наверняка только ради этого и покупает бестселлеры Hasbro. И эти "кто-то" почти всегда остаются ни с чем. Ведь Hasbro обновляет специальные приложения реже, чем HTC свои смартфоны. Рассказываем, как не попасть в неловкую ситуацию перед ребёнком, выбирая ему игрушку от самого известного производителя.

Ничего не понимаю. Какие ещё интерактивные игрушки и при чём тут Furby?

У Hasbro есть несколько серий электронных игрушек, с которыми можно взаимодействовать и при помощи смартфона тоже. Самая популярная из них — Furby. Первая версия появилась в 1998 году и, понятное дело, ни с чем не синхронизировалась. Но и без того сразу же стала хитом. Потому что на фоне машинок, кукол и плюшевых зверят Furby выгодно выделялась своей интерактивностью. Игрушка ласково мурчала, когда её гладили, реагировала на звуки и, в конце концов, разговаривала. Только за первые три года Furby продалась огромным тиражом в 40 млн штук. Для сравнения: у игровой консоли Xbox One на достижение такого показателя ушло около пяти лет.

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После версии 1998 года было выпущено ещё 12 итераций. Начиная с 2012 года для игрушек было разработано приложение для Android и iOS. Оно фактически превращало Furby в продвинутый аналог тамагочи. Последняя версия бестселлера Hasbro вышла в 2016 году. Она называется Furby Connect, синхронизируется со смартфоном и управляется через приложение Furby Connect World. Игрушку до сих пор можно найти на полках магазинов. Официальный сайт Furby также работает.

А у Hasbro есть другие игрушки с приложениями?

Полно. Причём некоторые созданы по известным голливудским франшизам. Например, по "Звёздным войнам" Hasbro выпустила дроидов R2-D2, Ultimate D-O и несколько других интерактивных безделушек. Мерч по "Трансформерам" Hasbro и вовсе выпускает с незапамятных времён. Одной из последних интерактивных игрушек по этой франшизе является VR-маска Bee Vision. Такая же, но в стиле "Железного человека", есть от Marvel.

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Хватает у компании и собственных умных игрушек. Одна из самых популярных серий называется FurReal Friends. В неё входят примитивные аниматроны в виде домашних животных. Разумеется, есть для них и приложение — Furreal Makers Proto Max App. Является универсальным пультом дистанционного управления.

И разве это плохо?

С одной стороны, конечно же, хорошо. Во-первых, интерактивные игрушки функциональнее обычных. Фёрби не зря стала хитом — дети в восторге от того, что их кукольная кошка или собака реагирует на прикосновение и звуки. Во-вторых, интерактивные игрушки располагают к совместному времяпрепровождению взрослых и маленьких. Помощь старшего потребуется как минимум для настройки приложения и синхронизации искусственного питомца со смартфоном.

С другой стороны — катастрофа. Если открыть страницу любого приложения Hasbro в Google Play или App Store, можно увидеть много жалоб от родителей. Виной тому некорректная работа старых утилит с новыми версиями операционных систем.

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— Хрень полная. Приложение старое, с собакой не коннектится, камера не работает. Собака сама по себе без него довольно скучная и не стоит своих денег. Если б малая с ней не носилась, вернула бы... Так как всё обещанное — лажа полная, — пишет Виктория Зара в комментариях к игре FurReal Friends Get Up & GoGo My Walkin' Pup.

— Подарили ребёнку на 23-е. В итоге ни Samsung А8, ни Xiaomi не открывают камеру для распознавания перчатки. Ребёнку вместо подарка — разочарование. Вернули в магазин, — жалуется Елена Жилкина в комментариях к приложению Bee Vision.

— В России продолжают продавать игрушки, но приложение не обновляется. Игрушка за высокую цену не может выполнять все функции: не поёт, не танцует, не моется. Я думаю, все, кто покупает, хотят, чтобы приложение продолжало функционировать, — комментирует приложение Furby Connect World пользователь с ником pohvalinskaya.

Ну это просто три родителя не разобрались со сложной техникой, да?

Нет. Проблема не ограничивается парой-тройкой недовольных взрослых. Она масштабнее. Люди создают петиции. В 2018 году на Change.org появилось публичное обращение к Hasbro с просьбой обновить приложение для Furby Boom, чтобы оно запускалось на iOS 11 и выше. Автор апеллирует тем, что Furby стоит $100, что для многих является большими деньгами. К тому же не всем детям легко объяснить, почему любимая игрушка вдруг перестала работать. Петицию подписало более 1000 человек.

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— У нас нет никаких планов на обновление приложения, но я поделюсь вашим комментарием с моими деловыми партнёрами, чтобы они тоже знали о вашей привязанности, — ответил рядовой менеджер Hasbro на одну из персональных жалоб. Разумеется, после этого с приложением ничего не произошло.

Есть ещё одна петиция в адрес Hasbro, которая обратила на себя внимание сотен людей. Она посвящена игре MicroMachines, которая сама по себе не является клиентом для физической безделушки. Просто мобильная игра, которая тем не менее пользовалась спросом у детей. Она, как это обычно бывает с петициями Change.org, ни к чему хорошему не привела — игру просто удалили из Google Play совсем. Чтобы негативные отзывы (коих было около трёх тысяч) не бросали тень ни на Hasbro, ни на издателя игры — Electronic Arts.

Почему так происходит?

Причин несколько. Во-первых, приложения к игрушкам, как правило, недалеко уходят по качеству от видеоигр по фильмам и мультфильмам. И первые, и вторые почти всегда делаются второсортными разработчиками, которые в последнюю очередь заинтересованы в качестве продукта. Поскольку все деньги от владельцев франшиз они получают в самом начале сделки. После сдачи проекта хоть трава не расти.

В свою очередь, для владельцев франшиз такие игры и приложения являются побочными продуктами, которые продаются исключительно с общеизвестными названиями вроде Transformers, Star Wars, Avengers и не только. Обладатели лицензии получают деньги за побочку, а дальше их тоже ничего не волнует. Во всяком случае, так происходит с видеоиграми. Мобильные приложения для игрушек Hasbro бесплатные. Но от того и мотивация поддерживать их у издателя слабее.

Во-вторых, конечно же, немножко виноват и сам покупатель. Не в том, что он не знает принципов индустрии развлечения, а в том, что априори ленится читать мелкий шрифт. На самом деле Hasbro предупреждает о том, что их приложения для интерактивных игрушек имеют ограниченный срок службы. На официальном сайте компании, во вкладке "Приложения" можно найти информацию о прекращении обслуживания каждого тайтла. Там же находится список конкретных смартфонов, с которыми та или иная игрушка синхронизируется наверняка. Что, конечно, для 2020 года выглядит лютым архаизмом.

Так, например, Furby Connect World, на которую пользователи iPhone и Android жалуются чаще всего, Hasbro перестала обслуживать ещё 30 июня 2019 года. Из поддерживаемых Android-смартфонов отмечено только несколько моделей Samsung, Google Pixel и Motorola.

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И тут мы подошли к "в-третьих". В России нет как такового фирменного магазина Hasbro с игрушками только этого производителя. Официальный сайт предлагает покупать в рекомендованных магазинах: "Детский мир", myToys, "Дочки-сыночки" и не только. Ресейлеры, как правило, уже игнорируют информацию с официального сайта Hasbro.

Как следствие, родитель приходит в "Детский мир", покупает ребёнку VR-маску Transformers за 4599 рублей и только дома понимает, что она не работает. Очевидно, ребёнок такому исходу оказывается, мягко говоря, не рад.

— Данная маска, а точнее VR-очки, не поддерживается большинством телефонов (точнее сказать, приложение не поддерживает). А без приложения эта маска не больше, чем кусок пластика! Если вы всё-таки хотите эту маску, то в приложении Bee Vision посмотрите, есть ли ваш телефон в очень коротком списке поддерживающих устройств! — пишет Алексей на сайте "Детского мира" в комментариях как раз таки к маске Transformers.

А другой родитель, который не подозревает никакого подвоха, легко может купить в myToys интерактивный игровой набор Star Wars Force Link. И только потом обнаружить, что Hasbro прекратила поддержку необходимого приложения почти год назад.

— Оно не реагирует на тап, очень долго обновляется и подключается. Ужасно. У нас канал и много игрушек с Force Link 2.0. Купили специально много этих игрушек. А сам браслет и приложение уже месяц как не настраиваются! Я раздражена и разочарована, — негодует Ирина Ясакова в комментариях к приложению Force Link.

И что же делать?

Вероятно, держаться от дорогих интерактивных игрушек Hasbro подальше. Ну или покупать, предварительно ознакомившись со всеми нюансами. А также смирившись с тем, что часть интерактивности какой-нибудь VR-маски за 4599 рублей рано или поздно испарится.

Мы запросили комментарии у Hasbro Russia и "Детского мира", но ни одна из компаний на момент публикации материала не ответила.