Корпорация монстров. Зачем Hasbro портит свои интерактивные игрушки Фёрби и разочаровывает детей

Ничего не понимаю. Какие ещё интерактивные игрушки и при чём тут Furby?

У Hasbro есть несколько серий электронных игрушек, с которыми можно взаимодействовать и при помощи смартфона тоже. Самая популярная из них — Furby. Первая версия появилась в 1998 году и, понятное дело, ни с чем не синхронизировалась. Но и без того сразу же стала хитом. Потому что на фоне машинок, кукол и плюшевых зверят Furby выгодно выделялась своей интерактивностью. Игрушка ласково мурчала, когда её гладили, реагировала на звуки и, в конце концов, разговаривала. Только за первые три года Furby продалась огромным тиражом в 40 млн штук. Для сравнения: у игровой консоли Xbox One на достижение такого показателя ушло около пяти лет.

А у Hasbro есть другие игрушки с приложениями?

Полно. Причём некоторые созданы по известным голливудским франшизам. Например, по "Звёздным войнам" Hasbro выпустила дроидов R2-D2, Ultimate D-O и несколько других интерактивных безделушек. Мерч по "Трансформерам" Hasbro и вовсе выпускает с незапамятных времён. Одной из последних интерактивных игрушек по этой франшизе является VR-маска Bee Vision. Такая же, но в стиле "Железного человека", есть от Marvel.

И разве это плохо?

— Хрень полная. Приложение старое, с собакой не коннектится, камера не работает. Собака сама по себе без него довольно скучная и не стоит своих денег. Если б малая с ней не носилась, вернула бы... Так как всё обещанное — лажа полная, — пишет Виктория Зара в комментариях к игре FurReal Friends Get Up & GoGo My Walkin' Pup.