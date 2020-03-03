В Москве полицейские выстрелили в мужчину при задержании

В Москве на улице Тульской полицейские выстрелили в мужчину при задержании. Об этом сообщили Лайфу в ГУ МВД РФ по столице.
Отмечается, что сотрудники ведомства заподозрили мужчину в совершении "имущественного преступления". Подчиняться требованиям полиции он отказался, "вследствие чего было применено табельное оружие". Подозреваемый задержан. По предварительным данным, он ранен.
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Авторы
Григорьев Андрей
Шайдуллина Кристина