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В Москве полицейские выстрелили в мужчину при задержании

Подозреваемый отказался подчиниться законному требованию сотрудников МВД.

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Фото © Flickr / Peter Anderson

В Москве на улице Тульской полицейские выстрелили в мужчину при задержании. Об этом сообщили Лайфу в ГУ МВД РФ по столице.

Отмечается, что сотрудники ведомства заподозрили мужчину в совершении "имущественного преступления". Подчиняться требованиям полиции он отказался, "вследствие чего было применено табельное оружие". Подозреваемый задержан. По предварительным данным, он ранен.

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