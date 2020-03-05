Теперь точно будущее? 5 впечатлений о второй раскладушке Huawei — Mate Xs

Huawei представила второе поколение складного смартфона в Барселоне. Лайф провёл двое суток с устройством и делится впечатлениями. О производительности и автономности мы поговорим позже, а сейчас — пользовательский опыт с новым форм-фактором.

Дизайн: самая стильная раскладушка

Внешне Mate Xs не отличается от первого поколения. Экран один, открытого типа — складывается наружу (у Samsung Galaxy Fold, например, внутрь). Камеры расположены с одной стороны корпуса. Аппарат минималистичен. Тот же Fold напичкан камерами буквально со всех сторон (две камеры на тыльных сторонах смартфона и одна на внешней). У Mate Xs одна большая матрица, а камеры аккуратно расположены на одной панели.

Диагональ экрана в разложенном состоянии — 8 дюймов, в сложенном — 6,6 дюйма на лицевой стороне и 6,38 на тыльной. В сложенном состоянии смартфон по-прежнему большой: обычно диагональ дисплея классических мобильных не больше 6,5 дюйма. В разложенном, наоборот, миниатюрен: по габаритам он похож на iPad Mini, его плюс — тонкая рамка.

Устройство толстое, что свойственно всем раскладушкам. В сложенном состоянии толщина корпуса — 11 мм, в разложенном — 5,4 мм у всего корпуса и те же 11 у панели с камерами. На правой боковой грани расположен наружный сканер отпечатка пальца, как у Huawei Nova 5T.

Экран: нет складки, есть вмятина

Фото © LIFE / Денис Марков

Технология — OLED, разрешение — 2480 x 2200 точек. В плане характеристик это обычный флагманский дисплей. Углы обзора широкие — если отклонить корпус назад, цветопередача не снизится, яркость высокая — достаточно для комфортного пользования ясным днём. Единственное — на пластиковых дисплеях цвета более тусклые, чем на стеклянных.

Матрица покрыта пластиком, не стеклом. Что самое главное — на поверхности экрана в области изгиба не образуется складка из-за крупного шарнира. Здесь менее заметная вмятина, пока в складных смартфонах без них никуда. При пользовании тактильно она не чувствуется.

Камера: это флагман

Фото © LIFE / Денис Марков

Раскладушка получила четверную основную камеру — это главный модуль, ультраширокоугольный для съёмки с увеличенным углом обзора, телефото для съёмки с двукратным увеличением без потери качества и Time-of-Flight для создания 3D-фотографий. Разрешение — 40+16+8 Мп.

По качеству это классическая флагманская камера — она сбалансированная. Почти в любых условиях получаются достойные фотографии: дневная съёмка с HDR, портрет, недостаточная освещённость.

Ультраширокоугольный модуль. Фото © LIFE 1 / 8

При увеличении смартфон снимает качественно. Даже при цифровом зуме детализация высокая, динамический диапазон широкий.

Для съёмки селфи также используется основной модуль камеры, правда, задействуется только главный датчик на 40 Мпикс, разрешение снижается программно. К слову, самая бюджетная основная камера лучше самых дорогих фронталок. Здесь то же самое — селфи удивляют высокой детализацией и качественным портретным режимом, кроме того, проблемы с балансом белого возникают гораздо реже.

Ночной режим. Фото © LIFE 1 / 5

Основной и телефото датчики получили оптическую стабилизацию — при съёмке видео кадр не трясётся. Качество видео флагманское, на уровне топовых устройств 2019 года. Кадр не трясётся даже при ходьбе по лестнице — один из самых сложных сценариев съёмки.

Видео © LIFE

Программное обеспечение: никакой ставки на количество

Смартфон работает на Android 10 с фирменной оболочкой EMUI 10. Внешне софт не отличается от программного обеспечения классических смартфонов Huawei. Также смартфон не поддерживает сервисы Google из-за запретов США. Приложения скачиваются в App Gallery.

Фото © LIFE / Денис Марков

Интересная особенность — поддержка многооконного режима Multi-Window, позволяющего отображать на экране сразу два приложения, которые могут при этом взаимодействовать друг с другом. Так, фрагменты текста, изображения и документы можно просто перетаскивать из окна в окно. Это иной подход на фоне Galaxy Fold — раскладушка Samsung одновременно выводит пять приложений на экран, Huawei же поставила не на количество, а на качество и удобство.

Удобство пользования — как оно?

У Mate Xs три необычных момента.

— На тыльной стороне под камерой размещена кнопка-защёлка. По нажатию дисплей раскладывается. Надёжно. У Galaxy Fold надо просто потянуть две части дисплея в разные стороны.

— Интересная возможность — "зеркало". При съёмке портрета человек, которого вы снимаете, увидит, что получится на фотографии, и сможет подстроиться. Подобная технология была добавлена в Vivo NEX Dual Screen Edition.

— Проблема Mate Xs — съёмка селфи. Пальцем трудно дотянуться и до дисплея с цифровой кнопкой затвора, и до качельки регулировки громкости. Решение — обхватить смартфон посередине, а не снизу корпуса. Неудобно? Скорее непривычно. Спустя несколько часов уже не замечаешь проблем.

Итог

Фото © LIFE / Денис Марков

Huawei Mate Xs на старте продаж будет стоить 2499 евро. Это 185 тысяч рублей, три iPhone 11. Это одна из двух проблем устройства — кто купит смартфон по цене MacBook? Кроме того, складные смартфоны пока ненадёжные — неизвестно, как пластиковый экран поведёт себя на морозе.

Если абстрагироваться от проблем складных смартфонов в принципе и посмотреть на гаджет исключительно в рамках этого сегмента, то можно сказать, что он лучший. Стильный дизайн, эргономичный корпус, отличная камера — это самая бескомпромиссная раскладушка.

Mate Xs очевидно будет нишевым устройством для избранных. И этим избранным оно явно понравится.