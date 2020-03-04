Центробанкфильм представляет. Зачем ЦБ тратит казённые миллионы на съёмки кино про себя

После негативного отчёта Счётной палаты о работе Центробанка в регуляторе по-настоящему задумались о своём имидже. Прошлые попытки изменить образ ЦБ посредством удаления языков у несчастного двуглавого орла на логотипе, видимо, положительного результата не принесли. Теперь улучшать образ регулятора будут по советам Владимира Ленина — с помощью кино.

На новый 15-минутный фильм о работе Центробанка чиновники не поскупились: на съёмки потратят восемь миллионов рублей. Главная цель фильма, как заявлено в тендерной документации, — "рассказать о деятельности Банка России, который обеспечивает финансовую стабильность в стране, регулирует деятельность банковской системы, защищает права потребителя финансовых услуг". В фильме обязательно должна быть знаменитость, или, как её описывает ЦБ, "медийная персона или актёр, обладающий харизмой и профессиональными навыками, способный заинтересовать аудиторию и удержать её внимание".

Такое уточнение не лишнее: рассказывать 15 минут, как чиновники хорошо работают, да чтобы это смотрели, не отрываясь, — тут уж действительно нужна харизма не меньше, чем у "лысого из "Браззерс". Тем более что, согласно отчёту Счётной палаты, все задачи, которые надо позитивно осветить в будущем фильме, регулятор благополучно провалил.

Так, по данным аудиторов, по стабильности финансовой системы Россия скатилась на 120-е место в мире. Число финансовых институтов сократилось в два раза, конкуренция снижается, а новым участникам сложно выйти на финансовый рынок. Рост банковского сектора происходит только за счёт кредитов физическим лицам, в то время как кредитование реальной экономики сократилось.

С защитой прав потребителей тоже, мягко говоря, дела обстоят не очень: большинство жалобщиков вместо реальной помощи получают от ЦБ стандартные отписки: "Обокрали? Ну, обращайтесь в суд". При этом Центробанк делает всё, чтобы гражданам защищать свои нарушенные права в суде было сложнее: по его инициативе с прошлого года поэтапно вводится обязательный досудебный порядок урегулирования финансовых споров. Теперь вы не сможете подать в суд на страховую компанию (уже сейчас) или банк (со следующего года), пока не пройдёте процедуру рассмотрения вашей жалобы "финансовым уполномоченным ЦБ". Хитрость в том, что, даже если он вынесет решение в пользу гражданина, тот не получит 50% штрафа от суммы претензий (который компания или банк по закону обязаны выплатить за то, что не удовлетворили жалобу добровольно), ни компенсацию затрат на юриста. То есть защита прав потребителей, по мнению ЦБ, заключается в том, чтобы эта защита стала для гражданина как можно дороже и занимала больше времени.

Впрочем, в ЦБ уверены, что магия кино поможет избавиться от этого негатива. Транслироваться фильм будет в школах (на уроках по финансовой грамотности), а также его выложат на "Ютубе" и в других социальных сетях.

Интересно, что большинство ранее снятых видеороликов о своей работе Центробанк уже удалил со своего официального ютуб-канала. В них регулятор объяснял, что, например, в займах по 2% в день нет ничего криминального (главное — выплатить ростовщикам долг вовремя), а также натурально рекомендовал коллекторам травить должников собаками.

Тогда почему-то магия кино не сработала. Посмотрим, что сможет сделать актёр с харизмой.