Калужский чиновник предложил сослать критиков города в "филиал ада на Земле"

Администрация Калуги должна организовать четырёхдневный "тур" для всех критиков неблагоустроенности города, например, в индийский город Дели. С таким предложением выступил заместитель начальника Управления экономики и имущественных отношений Калуги Владимир Васин на еженедельной планёрке местной администрации. Притом в разговоре он рассказал о личном опыте посещения Дели, который после этого стал считать "филиалом ада на Земле".

— Предлагаю вот этих вот лидеров антимнения найти, объединить и за счёт бизнеса какого-нибудь городского отправить, например, в четырёхдневную, не более, экскурсионную туристическую поездку в город Дели, в Индию, — цитирует Васина издание "Калужские новости".

В качестве яркого примера загрязнённости Дели Васин привёл личный пример: по возвращении домой предпочёл просто выкинуть всю одежду, что была на нём в поездке.

— По возвращении домой из аэропорта, из машины я позвонил супруге своей и говорю: "Слушай, приготовь, пожалуйста, большой мусорный мешок"... Подъехал я к дому, вышел из машины, поднялся на крыльцо и, не входя в дом, просто снял с себя реально всю верхнюю одежду. Обувь, одежду… Вот это всё мы сложили в мешок, завязали его, обмотали, чтобы, не дай бог, никто его не вскрыл, и отнесли на помойку сразу. Жечь не стали. И сразу пошёл я в ванну для гигиенических процедур, — уточнил чиновник.

Новому градоначальнику и урождённому калужанину Дмитрию Денисову сравнения чиновника пришлись не по душе.

— Сравнение с Дели, конечно, с моей точки зрения, не очень. Калужане сравнивают с Москвой, со столицей нашу губернию, а также со столицами регионов, которые очень далеко продвинулись в вопросах благоустройства, — отметил мэр Калуги.

Ранее Лайф публиковал видео скандального инцидента в Башкирии, где чиновник обматерил местного жителя за вопрос о дорогах.