Полжизни или пятилетка. На какой срок выгодно брать ипотеку

В последнее время условия для ипотеки становятся доступнее: ставки снижаются, а банки предоставляют всё более и более выгодные условия по займам. Причём во многом они зависят от срока, на который берётся кредит.

Ипотечным договором устанавливается период времени, за который должник обязуется выплатить всю сумму займа. При этом заёмщик может самостоятельно выбрать срок, за который он сможет погасить всю сумму долга перед банком. Стоит понимать, что чем краткосрочнее ипотека, тем меньше по ней будет переплат. Ипотека на длительный срок надёжнее, но есть риск переплатить в несколько раз больше.

Выбор условий кредита должен основываться на финансовых возможностях заёмщика, считает глава люксембургского офиса консалтинговой компании KRK Group Никита Рябинин. Чем меньше срок выплат по ипотеке, тем меньше будет и переплата за пользование деньгами.

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— Однако заёмщик должен рассчитывать не столько срок кредита, сколько ежемесячную сумму, которую он сможет платить. Исходя из этой суммы и будет определяться срок ипотеки. Также стоит заранее узнать об условиях досрочного погашения займа, чтобы можно было направить дополнительные средства на уменьшение основного долга, а не только на уплату процентов, — рассказал эксперт.

У ипотечного кредита сроком на 20 лет, по словам инвестиционного стратега "БКС премьер" Светланы Кордо, основным преимуществом будет низкий размер ежемесячного платежа. Но сумма переплаты по окончании срока окажется не такой уж и маленькой. В качестве примера эксперт рассчитала платёж по кредиту на сумму 3 500 000 рублей под 9,2% годовых на срок 20 лет и пять лет. Ежемесячная плата при долгосрочной ипотеке составит 31 942 рубля, а при пятилетнем сроке — 72 994 рубля, то есть в 2,3 раза больше.

— Если же сравнить размер переплаты при выборе пятилетнего и 20-летнего срока ипотеки, преимущества длинного варианта не кажутся такими уж очевидными. В нашем случае с кредитом в 3 500 000 переплата по процентам при пятилетнем сроке составит 879 667 рублей, а при 20-летнем — 4 166 081, то есть в 4,7 раза выше, — приводит пример Светлана Кордо.

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Также эксперт говорит, что срок кредита влияет и на вероятность одобрения. Так, при выборе долгосрочной ипотеки у заёмщика автоматически снижается финансовая нагрузка и, соответственно, будет больше шансов получить одобрение по кредиту.

Это очень важно для заёмщиков с небольшим официальным доходом. Они смогут получить кредит и жить в своей квартире. При этом если запросить ипотеку на меньший срок и получить отказ, то многим придётся платить за съёмную квартиру. В такой ситуации преимущества долгосрочного займа очевидны. Таким образом, всегда стоит объективно оценивать свои траты не только на кредит, но и на другие нужды. Например, если предполагаются траты на обучение детей или на ремонт, то тоже эффективнее будет взять заём на длительный срок. Это лучше, чем затем добавлять к ипотеке ещё и новые кредиты.

— При этом, если заёмщик выбрал ипотеку на 15–20 лет, никто не запрещает закрывать её частично-досрочными платежами, снижая таким образом объём будущей переплаты по кредиту, — отметила инвестиционный стратег.