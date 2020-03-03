"Какой вы масти?!" Пьяные подростки подрались с полицейскими — видео

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Группа пьяных подростков устроила драку с полицейскими в торговом центре города Каменска-Уральского в Свердловской области. Инцидент произошёл 1 марта около восьми вечера в ТЦ "Каменск сити молл".

Стражей порядка вызвал администратор кафе "Бургер кинг" и попросил урезонить подвыпивших школьников, которые отказывались покидать кафе. Буйных подростков приезд полицейских не успокоил. Когда правоохранители попытались задержать главного дебошира, товарищи пустились его отбивать с криками "Какой вы масти?!"

— Молодые люди оказали неповиновение представителям МВД, поэтому в установленном порядке были доставлены в райотдел несколько человек, самых активных из дебоширов, — сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, в отношении 16-летнего Михаила заведено дело о "потреблении (распитии) алкогольной продукции в запрещённых местах", против опекуна его 15-летнего товарища — "Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до шестнадцати лет".

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