Путин назначил нового начальника столичного главка МЧС

Главой столичного управления МЧС России назначен Сергей Желтов. Соответствующий указ сегодня подписал президент РФ Владимир Путин. Новый начальник службы спасения служит в пожарной охране уже 36 лет, сообщает пресс-служба ведомства.

— Указом президента РФ 2 марта 2020 года начальником Главного управления МЧС России по Москве назначен генерал-майор внутренней службы Сергей Желтов. Генерал-майор внутренней службы Сергей Алексеевич Желтов служит в пожарной охране 36 лет, — говорится в сообщении.

Под его руководством было ликвидировано столкновение поездов Вязьма – Москва и Москва – Брест, были потушены пожары в ТРЦ "РИО", в здании Министерства обороны РФ, а также ликвидировано более 40 других крупных возгораний и происшествий.

Ранее Лайф сообщал, что президент РФ Владимир Путин освободил от должностей четырёх генералов МВД и МЧС.