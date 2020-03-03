Трамп поддержал инициативу Путина о саммите "ядерной пятёрки"

Президент США Дональд Трамп поддержал предложение российской стороны провести саммит пяти постоянных членов Совбеза ООН. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров. Речь идёт о странах "ядерной пятёрки" — это Россия, Китай, Великобритания, США и Франция.

По словам Лаврова, президент Трамп подтвердил своё согласие участвовать во встрече "совсем недавно", поэтому теперь стороны должны согласовать дату и место. Россия рассчитывает, что это будет сделано в ближайшее время, добавил дипломат.

— Что касается места и времени, эти вопросы сейчас согласовываются. Надеюсь, что в самом ближайшем будущем мы сможем достичь согласия, тогда об этом будет объявлено, — заявил Лавров.

Лайф уже писал, что во время V Всемирного форума памяти холокоста президент России Владимир Путин выступил с инициативой о встрече глав пяти государств — постоянных членов Совбеза ООН. Первым предложение принял французский лидер Эмманюэль Макрон, затем — Китай, а саму инициативу поддержали в Организации Объединённых Наций.