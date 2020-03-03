В Москве маршрутка с пассажирами врезалась в столб, пострадали семь человек

Маршрутный микроавтобус врезался в столб на улице Генерала Белобородова в Москве. По данным Лайфа, пострадали семь человек, среди них один ребёнок.

— Погибших нет. На месте работают оперативные службы. Движение не затруднено. Маршрутное такси принадлежит Московской области, — говорится в сообщении ЦОДД.

По предварительной версии, водитель маршрутки не справился с управлением.

Ранее сообщалось, что в Башкирии фура врезалась в школьный автобус, внутри которого находились десять учеников.