Число российских продавцов на AliExpress увеличилось в 38 раз. Быстрее и надёжнее?

Ассортимент российских товаров на локальной площадке AliExpress вырос в 38 раз и составил 1,5 млн позиций.

Количество местных продавцов увеличилось в 100 раз и составило более 10 тыс. компаний и индивидуальных предпринимателей. В 2019 году к AliExpress присоединились магазины электроники и бытовой техники "Ситилинк", "Поларис", "Холодильник.ру", косметические бренды L’Oreal и "Свобода", бренды товаров для детей Сhicco, Cybex, Happy Baby, производитель товаров для спорта Decathlon, сотовый оператор "МегаФон" и др.

Маркетплейс способствует увеличению присутствия российских магазинов. Площадка сокращает срок подключения к нему и снижает комиссию для российских продавцов — она ниже, чем в среднем по рынку.

Товары российских магазинов представлены почти во всех категориях маркетплейса. Среди новых категорий, которые развиваются на площадке с 2019 года, лидируют товары для мам и малышей (49% от оборота) и аксессуары (25%). Далее идут товары для красоты и здоровья (19%), одежда и обувь (7%).