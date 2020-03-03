В Госдуму внесли закон о сдерживании цен на лекарства при эпидемии

Авторы инициативы считают, что ограничение поможет избежать неоправданного удорожания препаратов при росте спроса.

Группа депутатов от "Единой России" предложила предоставить кабмину право ограничивать цены на некоторые лекарства и медизделия при возникновении ЧС и эпидемии. Соответствующий законопроект внесён в Госдуму.

— Когда возникает чрезвычайная ситуация или появляется угроза опасных эпидемий наподобие коронавируса, завышения цен на необходимые лекарственные препараты и медицинские изделия допускать нельзя, — объяснил руководитель фракции ЕР Сергей Неверов.

Согласно законопроекту, максимально допустимые розничные цены предлагается устанавливать на срок не более 90 календарных дней. Авторы инициативы уверены, что ограничение поможет избежать неоправданного завышения цен при росте спроса, как это уже было с некоторыми лекарствами и медицинскими масками.