Российский депутат предложил запретить аборты без согласия отца

В Тюменской области предложили законодательно запретить женщинам делать аборты без согласия отца ребёнка. Такую инициативу вынес на обсуждение депутат региональной думы Владимир Ермолаев, сообщает агентство Ura.ru.

— Об этом говорится уже давно, чтоб создать такой юридический прецедент, закрепить законодательно. Потому что бывают случаи, когда папы и не знают, когда их жёны или подруги делают аборты, — заявил парламентарий.

Предложение Ермолаева поддержали и другие депутаты. Так, Евгений Макаренко заявил о необходимости ввести уголовную ответственность за склонение к аборту, а Юрий Юхневич предложил исключить аборт из списка процедур, оплачиваемых полисом ОМС.

Были и те, кому инициатива депутатов не понравилась. По мнению заместителя губернатора Тюменской области Ольги Кузнечевских, такие меры приведут к криминализации ситуации с абортами. Она подчеркнула, что в первую очередь речь идёт о здоровье женщин, поэтому окончательное решение должно оставаться за ними.

В конце прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что по сравнению с 2018 годом количество абортов в России сократилось примерно на 100 тысяч.