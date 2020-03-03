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Российский депутат предложил запретить аборты без согласия отца

Оппоненты же заявили ему, что женщина должна иметь право сама решать вопросы о своём здоровье.

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Фото © Pixabay

В Тюменской области предложили законодательно запретить женщинам делать аборты без согласия отца ребёнка. Такую инициативу вынес на обсуждение депутат региональной думы Владимир Ермолаев, сообщает агентство Ura.ru.

Об этом говорится уже давно, чтоб создать такой юридический прецедент, закрепить законодательно. Потому что бывают случаи, когда папы и не знают, когда их жёны или подруги делают аборты, — заявил парламентарий.

Предложение Ермолаева поддержали и другие депутаты. Так, Евгений Макаренко заявил о необходимости ввести уголовную ответственность за склонение к аборту, а Юрий Юхневич предложил исключить аборт из списка процедур, оплачиваемых полисом ОМС.

Были и те, кому инициатива депутатов не понравилась. По мнению заместителя губернатора Тюменской области Ольги Кузнечевских, такие меры приведут к криминализации ситуации с абортами. Она подчеркнула, что в первую очередь речь идёт о здоровье женщин, поэтому окончательное решение должно оставаться за ними.

В конце прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что по сравнению с 2018 годом количество абортов в России сократилось примерно на 100 тысяч.

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