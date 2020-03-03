Политолог: Поправки в конституцию — стопроцентное попадание в запросы россиян

Директор некоммерческого Фонда исследования проблем демократии, политолог Максим Григорьев оценил большой этап работы над поправками в конституцию, который завершился накануне. Второе чтение законопроекта об изменениях основного закона запланировано на 10 марта, и к этой дате в документ были внесены коррективы — с учётом мнения граждан.

— Большинство поправок являются стопроцентным попаданием в запросы граждан, — рассуждает Григорьев в беседе с Лайфом. — Это у нас поправки в статью, которая касается детей и семейных ценностей, а также акцент на уважении труда граждан, где гарантируется минимальный размер оплаты и так далее. Сюда же можно отнести право на социальные гарантии, на доступную медицину, что, на мой взгляд, тоже правильно.

Ещё одним важным акцентом, который должен появиться в конституции, собеседник Лайфа считает защиту суверенитета и неотчуждаемость территории. Эта поправка имеет стратегическое значение и тоже не может не вызывать поддержки у граждан.

— Уже высказано достаточно много предложений, которые сейчас обрабатываются рабочей группой. Часть из них, возможно, ещё дополнительно поступит для обсуждения, то есть обратная связь, конечно, есть, — добавил он.

Напомним, идею внести ряд изменений в Конституцию РФ президент Владимир Путин озвучил в ходе Послания Федеральному собранию в январе. Изменения вступят в силу только после того, как пройдут через всероссийское голосование. Ранее российский лидер одобрил предложенную дату проведения голосования — оно состоится 22 апреля.

Как уже сообщал Лайф, 23 января Госдума приняла в первом чтении законопроект о поправках в основной закон. Второе чтение запланировано на 10 марта, а третье — на 11 марта.

Годуненко Ольга