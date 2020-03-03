Порошенко возмутил вопрос о дуэте его сына с рэпером Face под крики "Русские в Лондоне"

Экс-президента Украины Петра Порошенко вывел из себя вопрос о скандальном дуэте своего сына Михаила с российским рэпером Face под крики "Русские в Лондоне". Видео короткого интервью опубликовало "Радио Свобода".

— Вы считаете, что он маленький мальчик, чтобы у меня спрашивать разрешения? Вы считаете, что сейчас правильно спрашивать позицию: а что же мой сын наделал? — чуть ли не накричал на журналистку бывший лидер Незалежной.

Порошенко подчеркнул, что сам бы на такой концерт не пошёл.

Ранее нардеп от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский опубликовал видео с концерта российского рэпера Face в Лондоне. На кадрах на сцену к исполнителю поднимается похожий на Михаила Порошенко юноша и начинает с ним петь. Затем рэпер кричит: "Русские в Лондоне".