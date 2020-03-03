Америка начинает пересмотр итогов Второй мировой с Калининграда

США начали информатаку на российские регионы. Washington Times забросила в мировые СМИ тезис о том, что Калининградская область — "оккупированная или спорная территория". Эксперты полагают, что это способ давления не только на Россию, но и на западные страны, а точнее, на их военный бюджет.

Недавно в газете Washington Times отставной полковник Сухопутных войск США Уэс Мартин заявил, что Крым, Курильские острова и Калининградская область — это оккупированные или спорные территории. Если про Курильские острова и полуостров Крым слышать уже приходилось, то Калининград в этом списке фигурирует впервые. — Это замер общественного мнения. Соединённые Штаты, и это не секрет, пытаются свести роль СССР во Второй мировой к минимуму. Подобного рода вбросы нужно считать провокационными, их цель — напугать западные страны русской угрозой, в частности Северную Европу, тем самым увеличить контингент НАТО, военную инфраструктуру и военные бюджеты этих стран, — полагает политолог Алексей Мухин.

Профессор МГУ доктор политических наук Андрей Манойло отметил, что ключевым моментом является грубость и оскорбительность заявления, цель которого заключается в том, чтобы вывести Россию из себя.

— Авторы этого вброса понимают, как это будет воспринято у нас, поэтому сказано это не официальным представителем государства, а частным лицом в частной газете, — объяснил он. — Нас бьют по болевым точкам, держат в тонусе, не дают успокоиться. У России сейчас непростая ситуация в Сирии, на Украине постоянные проблемы. Пустив этот пробный шар, они надеются, что кто-то из наших политиков скажет нечто несоразмерное инциденту, что уже можно будет использовать в качестве аргумента для своих действий, — полагает доктор политических наук. Публицист и общественный деятель Дмитрий Пучков, более известный как Гоблин, считает, что в отношении США действовать надо точно такими же методами. — Думаю, нам надо не стесняться, а говорить абсолютно такие же вещи. Техас — отдельное государство, Калифорния незаконно аннексирована, испанский в США — второй государственный. Надо постоянно говорить, что они плохие, а мы хорошие, так как лучшая защита — это нападение, — предлагает Дмитрий Пучков. США, как полагает Гоблин, это главный геополитический противник России. И цели нашего противника остались прежними: сначала разрушили СССР, а теперь собираются разрушить Россию. — Для развала страны ими предпринимаются разнообразные действия, например пропаганда трудов Солженицына, в которых он оправдывал предателей и власовцев, а также называл коммунистический режим преступным. Если режим преступный, то, значит, победа достигнута преступным путём, а значит, территориальная целостность тоже под вопросом. Выборг отдать финнам, острова — японцам, Калининград — немцам .

Он напомнил, что сейчас вносятся поправки в конституцию, одна из них — недопустимость отторжения территорий, защита территориальной целостности страны.

— Считаю её очень верной. Чтобы и в голову не приходило что-то отдать, — сказал Дмитрий Пучков.

Кандидат исторических наук Алексей Исаев отметил, что в данном заявлении обращает на себя внимание безграмотность отставного американского полковника.

— Передача СССР Калининграда была согласована с западными союзниками. Это было ещё на Тегеранской конференции 1943-го, когда война ещё не окончилась, но уже было понятно, что Гитлер проиграет, — напомнил историк.

Алексей Исаев подчеркнул, что сегодня мы живём в "Ялтинском мире" (параметры которого были определены на Ялтинской конференции союзников в 1945 году), построенном после окончания Второй мировой. Строительство этого миропорядка было следствием компромиссов между странами-победительницами, цель которых была не дать разгореться новой мировой войне, как это случилось после Первой мировой.

Если Калининградская область вошла в состав СССР по итогам Второй мировой войны, то пересмотр её статуса требует пересмотра итогов Второй мировой в целом. Для этого необходимо демонтировать послевоенное мироустройство, в том числе ликвидировать ООН, признать действия нацистов оправданными, а также пересмотреть другие соглашения и обязательства. На этот шаг наши западные партнёры, по всей видимости, пока не готовы. Однако почва, судя по всему, прощупывается.

Россия, в свою очередь, намерена жёстко противостоять подобным планам: неслучайно в конституцию предлагается внести поправку о защите территориальной целостности страны.