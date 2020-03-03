Начался приём заявок на конкурс "Доброволец России — 2020"

Начался приём заявок на участие в юбилейном, десятом, общенациональном конкурсе "Доброволец России", который является одним из проектов президентской платформы "Россия — страна возможностей". Об этом рассказал руководитель Росмолодёжи Александр Бугаев.

— Конкурс — это не только гранты, это прежде всего платформа, это способы помочь ребятам реализовать свои идеи в области развития добровольчества. Для Росмолодёжи поддержка волонтёрства является одним из ключевых направлений работы, — сказал Бугаев на пресс-конференции.

В свою очередь, гендиректор АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Комиссаров отметил, что в новом сезоне конкурса будет ряд нововведений. К традиционным номинациям прибавятся ещё три: "Молоды душой", "Помощь животным" и "Малая Родина". Таким образом, состязание волонтёров будет включать 14 основных номинаций и две специальные. Также конкурс позаимствует у "Лидеров России" программу наставничества.

Конкурс "Доброволец России" проходит в десятый раз. В 2017 году на конкурс поступило 1,6 тысячи заявок. В 2018 году он вошёл в платформу "Россия — страна возможностей", а количество проектов увеличилось почти в десять раз до 15,8 тысячи. В 2019 году организаторы получили 28,1 тысячи инициатив.

Напомним, что волонтёром года на конкурсе "Доброволец России — 2019" стала Инесса Клюкина, организатор проекта "Творческая инклюзивная студия "Э-моция" из Казани. Награду девушке вручил президент России Владимир Путин.