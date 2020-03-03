Составлен рейтинг регионов России по качеству работы транспорта

Рейтинг составлялся на основе опроса жителей 79 российских регионов. Всего было опрошено около пяти тысяч человек. Пассажиров просили оценить по пятибалльной шкале интервалы движения, состояние остановок и транспорта, а также удобство маршрутов. Кастюкевич подчеркнул, что наивысший балл не получил ни один регион. Самыми лучшими были признаны Адыгея (средний балл — 4,4), Мордовия и Сахалинская область, в которых оценки оказались одинаковыми — четыре балла ровно.