Составлен рейтинг регионов России по качеству работы транспорта

Тверская область и Республика Тыва оказались регионами с самым низким качеством работы общественного транспорта. Об этом заявил заместитель главы организации "Молодёжка ОНФ" Андрей Кастюкевич по результатам проведённого исследования.
— Первое место в топе (регионов с самым низким рейтингом. — Прим. Лайфа) занимают Тверская область и Республика Тыва, средний балл — 1,9. Брянская область, Республика Бурятия имеют оценку 2,3, а Алтайский край, Псковская, Калужская, Волгоградская области имеют оценку 2,4, — приводит его слова ТАСС.
Рейтинг составлялся на основе опроса жителей 79 российских регионов. Всего было опрошено около пяти тысяч человек. Пассажиров просили оценить по пятибалльной шкале интервалы движения, состояние остановок и транспорта, а также удобство маршрутов. Кастюкевич подчеркнул, что наивысший балл не получил ни один регион. Самыми лучшими были признаны Адыгея (средний балл — 4,4), Мордовия и Сахалинская область, в которых оценки оказались одинаковыми — четыре балла ровно.
Ранее Лайф публиковал рейтинг регионов, в которых чаще всего случаются дорожно-транспортные происшествия. Самая низкая аварийность оказалась в Чечне.