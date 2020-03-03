"Плохой мальчик!" Беркова после выхода порноклипа солиста Rammstein обратилась к нему с угрозами на немецком

Экс-звезда "Дома-2", актриса фильмов для взрослых Елена Беркова заступилась за русских девушек, которые снялись в скандальном клипе Тилля Линдеманна и стали объектом хейта и насмешек. Видео в их защиту она выложила в своём инстаграме. Беркова считает, что фронтмен Rammstein должен понести ответственность за то, что произошло после выхода ролика в свет.

— Вы имели неосторожность зайти на мою территорию секса, не спросив моего разрешения, — плохой мальчик! Посмотри, что ты наделал! Бедные девочки из-за тебя пострадали. Теперь тебя придётся наказать за это. Я жду тебя в Москве, где готова принять твои извинения, — заявила она, обращаясь к Линдеманну.

Свой ролик Беркова, облачённая в БДСМ-костюм, сопроводила угрозой эротического свойства на немецком языке. Фразу можно перевести как "я займусь с тобой очень жёстким сексом, и ты будешь умолять не останавливаться".

Как сообщал Лайф, премьера скандального клипа Till The End группы Lindemann состоялась 14 февраля. В видео, в котором присутствуют откровенные сцены, снялись девушки из России, чем вызвали волну гнева и травли в свой адрес.

Елена Беркова — порноактриса, а также певица и телеведущая. Родилась в Мурманске, но вскоре семья переехала на Украину — в город Николаев. Там девочка ходила в детский сад, а потом в школу, причём её мама работала учительницей младших классов. Родители думали, что дочка станет гимнасткой, сама же Лена мечтала о карьере балерины. Однако когда она поняла, что ни гимнасткой, ни балериной у неё стать не получится, пообещала себе, что будет актрисой. Подробнее о биографии звезды отечественного порно читайте на сайте uznayvse.ru.



