Комиссия при президенте РФ посетила памятник-часовню жертвам политических репрессий в Сыктывкаре

В Сыктывкар прибыла Комиссия при Президенте России, где приняла участие в памятных мероприятиях, посвящённых жертвам политических репрессий. Делегация общественников во главе с советником президента РФ, председателем Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерием Фадеевым возложила цветы к памятнику-часовне и почтила память погибших.

— Эти люди приобрели здесь второй дом. И слава богу, что они не перестали любить свою родину, не потеряли веру в людей и светлое будущее, в справедливость. Низкий поклон тем, кто пережил эти страшные времена, остался жив и вложил немало сил в развитие страны. С особой болью и скорбью мы склоняем головы перед теми, кто не дожил до наших дней и сложил голову в тех страшных тюрьмах. Конечно, мы хотим, чтобы такое больше не повторялось, — заявил принимавший участие в мероприятии глава Коми Сергей Гапликов.