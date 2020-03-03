"Встряхнут Евровидение!" Юлия Савичева оценила решение отправить на конкурс группу Little Big

Певица Юлия Савичева призналась, что не является поклонницей творчества группы Little Big, которая будет представлять Россию на Евровидении-2020. Тем не менее она считает ребят талантливыми, креативными и весёлыми.

— Мне кажется, от них стоит ожидать классного шоу на конкурсе. Я такую музыку не слушаю, но эти ребята подкупили меня своей харизмой и юмором! Желаю им удачи и знаю, что они встряхнут Евровидение по полной! — цитирует участницу "Фабрики звёзд" портал "Дни.ру".

О том, что группа Little Big будет представлять Россию на Евровидении, стало известно 2 марта. Согласно жеребьёвке коллектив выступит в первой части первого полуфинала 12 мая. Какую именно песню исполнят его участники, пока не раскрывается. Они сообщили, что композиция будет весёлой, а выступление для них — большая честь. Телеведущая Тина Канделаки назвала три причины, почему Little Big привезёт с Евровидения победу.