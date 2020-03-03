Борис Джонсон заявил о намерении уйти в декрет

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон склоняется к тому, чтобы уйти в декрет после рождения ребёнка. Об этом сам сообщил 55-летний глава британского правительства, отвечая на вопросы журналистов после того, как он и его 31-летняя возлюбленная Керри Саймондс объявили о помолвке и рождении сына или дочери уже предстоящим летом.

— Почти наверняка да, — ответил Джонсон на вопрос, собирается ли взять отпуск для ухода за ребёнком.

Отметим, по законам Великобритании матерям положен 52-недельный оплачиваемый декретный отпуск. Отцы также имеют право в это время на декрет, но он выдаётся только после рождения ребёнка, не может длиться более двух недель и должен закончиться до того, как новорождённому исполнится 56 дней.

Ранее Лайф сообщал, что для Керри Саймондс это первая беременность, в то время как британский премьер Борис Джонсон, по некоторым данным, уже является отцом шестерых детей.