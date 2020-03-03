Лайф публикует фото с места обрушения дома в Самаре

В распоряжении Лайфа оказались фото с места обрушения стены двухэтажного дома по улице Арцыбушевской в Самаре. В здании проживали несколько семей с детьми.

Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Из кирпичей и деревянных перекладин образовались завалы. По уточнённым данным МЧС, в жилом многоквартирном деревянном доме произошло обрушение перегородки. Информация о взрыве газа не подтвердилась.

Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

По последним данным, восемь человек было эвакуировано. Пострадали двое. Из-под завалов вызволили тоже двоих. На месте ЧП находятся мэр Самары Елена Лапушкина и глава Ленинского района Елена Бондаренко. Разбор завалов продолжается.

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