Сборная России узнала соперников по Лиге наций

В Амстердаме прошла жеребьёвка второго розыгрыша нового турнира УЕФА — Лиги наций, который стал проводиться в Европе вместо товарищеских матчей. Легендарный голландский полузащитник Рафаэл ван дер Варт определил сборную России в группу к Сербии, Турции и Венгрии.
🇷🇺 🇷🇸 🇹🇷 🇭🇺— Сборная России (@TeamRussia) March 3, 2020
Как вам компания в Лиге наций?#НашиПарни #СборнаяРоссии pic.twitter.com/IqDNwo5KP7
В первом розыгрыше Лиги наций сборная России заняла второе место в группе со Швецией и Турцией, сохранив прописку во втором по силе дивизионе — лиге В. Победителем турнира стала сборная Португалии.
Матчи группового этапа Лиги наций 2020/2021 пройдут в сентябре-ноябре 2020 года. Финальная часть состоится в июне 2021 года.
Дмитрий Садылко