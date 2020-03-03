Сборная России узнала соперников по Лиге наций

В Амстердаме прошла жеребьёвка второго розыгрыша нового турнира УЕФА — Лиги наций, который стал проводиться в Европе вместо товарищеских матчей. Легендарный голландский полузащитник Рафаэл ван дер Варт определил сборную России в группу к Сербии, Турции и Венгрии.

В первом розыгрыше Лиги наций сборная России заняла второе место в группе со Швецией и Турцией, сохранив прописку во втором по силе дивизионе — лиге В. Победителем турнира стала сборная Португалии.

Матчи группового этапа Лиги наций 2020/2021 пройдут в сентябре-ноябре 2020 года. Финальная часть состоится в июне 2021 года.