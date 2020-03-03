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AliExpress предупредила о задержках посылок из-за коронавируса

В компании пояснили, что на обработку заказов уходит больше времени.

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Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

Время доставки товаров с AliExpress может быть увеличено из-за эпидемии нового вида коронавируса. Об этом предупредила китайская торговая интернет-площадка в "Твиттере".

 Мы прилагаем все усилия, чтобы доставить ваши посылки, но из-за коронавируса могут быть некоторые задержки, — говорится в заявлении компании AliExpress.

В компании напомнили, что Всемирная организация здравоохранения признала посылки безопасными, но тем не менее на обработку заказов уходит больше времени.

Напомним, что ВОЗ исключила возможность заразиться смертельно опасным коронавирусом через посылки и письма из Китая. По данным учёных, вирус не живёт долго на таких объектах, как письма или посылки, отметили в организации.

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