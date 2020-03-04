Учёные выяснили, почему у собак холодный нос

Собачий нос выполняет важную сенсорную функцию, пишет Scientific Reports. По данным издания, венгерские учёные установили, что благодаря пониженной температуре носа с его помощью собаки определяют наличие поблизости мелких животных — и это помогает им охотиться. Сообщается, что исследователи провели эксперимент с участием трёх собак: золотистого ретривера, новошотландского ретривера и питомца смешанной породы. Перед каждой ставили два совершенно одинаковых предмета, которые отличались друг от друга только температурой: один был комнатной, а другой — на 12 градусов теплее. Выяснилось, что все трое подопытных смогли отличить более тёплые предметы на расстоянии около полутора метров. Авторы научной работы подчеркнули, что разница температур была слишком мала, чтобы её мог заметить человек — для этого ему нужно было прикоснуться к обоим предметам.

Учёные также провели магнитно-резонансную томографию мозга 13 собак различных пород. Во время этого анализа перед носом каждой из них положили тёплый предмет. Снимки показали, что его присутствие провоцировало повышенную активность мозга.

Отмечается, что при температуре воздуха +30 градусов по Цельсию нос собаки примерно на пять градусов прохладнее. Если на улице 0, то температура поверхности носа составляет около +7, а при +15 градусах он будет практически таким же. До сих пор это относили к явлению терморегуляции, однако учёных сбивало с толку, что нос на практике неэффективен для выполнения этой функции. К примеру, во время жары собака высовывает язык, который является достаточно тёплым, несмотря на создающее прохладу учащённое дыхание, и это обеспечивает интенсивное испарение влаги и отвод лишнего тепла. Нос же при этом остаётся холодным и никак не помогает.