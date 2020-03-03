СКА повторно обыграл "Витязь" в первом раунде Кубка Гагарина

Санкт-петербургский СКА во втором матче серии 1/8 плей-офф Кубка Гагарина со счётом 4:3 нанёс поражение подольскому "Витязю".

Армейцам пришлось отыгрываться после первого периода: у гостей на 13-й минуте встречи отличился канадский нападающий Куинтон Хауден.

Второй отрезок игры остался полностью за подопечными Алексея Кудашова. Уже на старте периода Сергей Плотников реализовал численное преимущество своей команды. Через семь минут Евгений Кетов вывел СКА вперёд, в ближнем бою переиграв голкипера "богатырей" Илью Ежова — 2:1.

Не прошло и трёх минут, как Василий Подколзин забросил третью шайбу армейцев. А когда до второго перерыва оставалось чуть больше четырёх минут, финский легионер петербуржцев Йоонас Кемппайнен в большинстве довёл счёт до крупного — 4:1.

Что тут скажешь – КРА-СО-ТА!

Вот так были оформлены 4:1 #hcSKA pic.twitter.com/gdb5U9En6X — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) March 3, 2020

Подмосковные хоккеисты в третьем периоде не бросили играть и были за это вознаграждены. Голы нападающих Куинтона Хаудена (оформившего дубль в матче) и Алексея Макеева вернули "Витязь" в игру, однако перевести встречу в овертайм "богатырям" не удалось.

4:3 — СКА выстоял и, одержав вторую победу над "Витязем", в хорошем настроении отправляется в Подольск, где 5 и 7 марта команды встретятся вновь.

Кубок Гагарина. Плей-офф. Первый раунд

СКА (Санкт-Петербург) — "Витязь" (Подольск) — 4:3 (0:1; 4:0; 0:2) счёт в серии 2-0

"Барыс" (Нур-Султан) — "Металлург" (Магнитогорск) — 0:3 (0:0; 0:3; 0:0) счёт в серии 1-1

"Йокерит" (Хельсинки) — "Локомотив" (Ярославль) — 5:1 (3:0; 1:1; 1:0) счёт в серии 2-0