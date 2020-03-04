Пока жена с детьми была на отдыхе, муж придумал новый способ разогнать космический корабль до скорости света

В Гарвардском университете разработали новую концепцию космических полётов на околосветовых скоростях. Свою идею учёные описали в научной статье, опубликованной на arxiv.org. По их расчётам, достичь таких невероятных скоростей можно с помощью энергии, которая выделяется при взрыве сверхновой звезды. На эту мысль исследователей натолкнуло то, что науке уже известны подобные случаи в космосе: к примеру, существует явление сверхскоростных звёзд, которые разгоняются примерно до тысячи километров в секунду, это в десяток раз быстрее движения большинства звёзд. По мнению астрофизиков, это происходит в том числе потому, что когда-то такая звезда была частью двойной системы и компаньонка в какой-то момент взорвалась. Ещё один пример — метеоры, которые влетают в земную атмосферу на субсветовой скорости. Учёные также уверены, что это осколки случившихся когда-то взрывов сверхновых. Напомним, сверхновая — это звезда, в которой закончилось топливо для термоядерных реакций, и она сбросила внешнюю оболочку. Это порождает вспышку, которую какое-то время видно по всей галактике.

Концепция основана на уже известном проекте солнечного паруса — плёнки толщиной всего в несколько микронов, которую толкает давление потока света. Задумка в том, чтобы поместить такое приспособление на достаточно близком расстоянии от звезды, которая вот-вот превратится в сверхновую. Автор идеи — профессор Гарварда и глава консультативного совета Breakthrough Starshot Абрахам Лэб. Он признался, что это пришло ему в голову в один из дней, которые он провёл в одиночестве, пока его супруга и две дочери где-то отдыхали.

Принимая душ, я размышлял о том, что Солнце не эффективно для разгона световых парусов до высоких скоростей, но более яркие источники света могут быть эффективны Абрахам Лэб автор идеи, профессор Гарвардского университета

Основная загвоздка — невозможность точно предсказать взрыв сверхновой. Взять хотя бы красный гигант Бетельгейзе из созвездия Ориона. Учёным давно известно, что звезда доживает свой век, за последние несколько лет она даже подозрительно потускнела, однако астрономы не берутся на основании этих данных строить прогнозы насчёт того, когда именно нам ждать яркой вспышки в небе, — по их словам, это может произойти и предстоящей ночью, и через сотню тысяч лет.

Кроме того, есть проблема защиты паруса от перегрева и разрушения под действием такого мощного потока энергии, а также весьма высокой вероятности столкновения с астероидом или другим небесным телом. Для такого хрупкого устройства, тем более на скорости света, даже мельчайшая частица крайне опасна.