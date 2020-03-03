"Салават Юлаев" взял реванш у "Авангарда" за поражение в первом матче серии плей-офф

Хоккейный клуб "Салават Юлаев" во втором матче серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина в овертайме добился победы над омским "Авангардом" — 3:2.
В первом периоде команды не порадовали болельщиков голами. Счёт был открыт во втором игровом отрезке, и сделал это на экваторе встречи капитан уфимцев Григорий Панин, с пятака в касание пробив голкипера "ястребов" Игоря Бобкова.
Капитан Панин ✊🔥 #КубокГагарина pic.twitter.com/KjqXRamflo— ХК Салават Юлаев (@hcsalavat) March 3, 2020
Ответ "Авангарда" не заставил себя ждать. Уже спустя 30 секунд после пропущенного гола форвард хозяев Семён Кошелев восстановил равновесие — 1:1. А в середине третьего периода нападающий Павел Дедунов забросил вторую шайбу омского клуба — 2:1.
С острого, с неудобной! #КубокГагарина pic.twitter.com/bnqtblVore— КХЛ (@khl) March 3, 2020
Уфа сумела спастись за шесть секунд до финальной сирены. Финский форвард "Салавата" Сакари Маннинен перевёл игру в овертайм, хорошо сыграв на добивании, — 2:2.
Маннинен за 6 секунд до конца! #КубокГагарина pic.twitter.com/i2FguW6qz2— КХЛ (@khl) March 3, 2020
На восьмой минуте первого овертайма победу уфимцам принёс точный бросок Дмитрия Кугрышева, который форвард нанёс с острейшего угла.
Ювелирный выстрел, и Уфа в игре! #КубокГагарина pic.twitter.com/52YggTGm3z— КХЛ (@khl) March 3, 2020
3:2 — "Салават Юлаев" одерживает важнейшую победу и сравнивает счёт в серии — 1-1. Выяснять отношения соперники продолжат 5 и 7 марта в Уфе, после чего серия вернётся в Балашиху.
Кубок Гагарина. Плей-офф. Первый раунд
"Авангард" (Омск) – "Салават Юлаев" (Уфа) — 2:3 (0:0; 1:1; 1:1; 0:1)