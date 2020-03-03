"Салават Юлаев" взял реванш у "Авангарда" за поражение в первом матче серии плей-офф

Хоккейный клуб "Салават Юлаев" во втором матче серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина в овертайме добился победы над омским "Авангардом" — 3:2.

В первом периоде команды не порадовали болельщиков голами. Счёт был открыт во втором игровом отрезке, и сделал это на экваторе встречи капитан уфимцев Григорий Панин, с пятака в касание пробив голкипера "ястребов" Игоря Бобкова.

Ответ "Авангарда" не заставил себя ждать. Уже спустя 30 секунд после пропущенного гола форвард хозяев Семён Кошелев восстановил равновесие — 1:1. А в середине третьего периода нападающий Павел Дедунов забросил вторую шайбу омского клуба — 2:1.

Уфа сумела спастись за шесть секунд до финальной сирены. Финский форвард "Салавата" Сакари Маннинен перевёл игру в овертайм, хорошо сыграв на добивании, — 2:2.

На восьмой минуте первого овертайма победу уфимцам принёс точный бросок Дмитрия Кугрышева, который форвард нанёс с острейшего угла.

3:2 — "Салават Юлаев" одерживает важнейшую победу и сравнивает счёт в серии — 1-1. Выяснять отношения соперники продолжат 5 и 7 марта в Уфе, после чего серия вернётся в Балашиху.

Кубок Гагарина. Плей-офф. Первый раунд

"Авангард" (Омск) – "Салават Юлаев" (Уфа) — 2:3 (0:0; 1:1; 1:1; 0:1)