Трамп впервые провёл телефонный разговор с лидером "Талибана"

Президент США Дональд Трамп впервые провёл телефонный разговор с лидером движения "Талибан"* Абдулом Гани Барадором. Об этом сообщает администрация Белого дома.

— Мы не хотим насилия (в Афганистане. — Прим. Лайфа). Посмотрим, что будет, — сказал Трамп и добавил, что беседа прошла хорошо.

Напомним, ранее Лайф сообщал, что США и представители террористической группировки "Талибан" пришли к мирному соглашению. После этого Трамп сообщил о незамедлительном начале вывода войск из Афганистана.

*Организация запрещена на территории России решением Верховного суда.