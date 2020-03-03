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Трамп впервые провёл телефонный разговор с лидером "Талибана"

Беседа состоялась на фоне вывода американских войск из Афганистана.

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Фото © Flickr / Matt Johnson

Президент США Дональд Трамп впервые провёл телефонный разговор с лидером движения "Талибан"* Абдулом Гани Барадором. Об этом сообщает администрация Белого дома.

Мы не хотим насилия (в Афганистане. Прим. Лайфа). Посмотрим, что будет, — сказал Трамп и добавил, что беседа прошла хорошо.

Напомним, ранее Лайф сообщал, что США и представители террористической группировки "Талибан" пришли к мирному соглашению. После этого Трамп сообщил о незамедлительном начале вывода войск из Афганистана.

*Организация запрещена на территории России решением Верховного суда.

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