Во Франции мужчина захватил в заложники беременную жену и пятерых детей

Во французском городе Труа вооружённый мужчина захватил в заложники беременную жену и пятерых детей. Об этом сообщает телеканал BMFTV со ссылкой на полицию.

Отмечается, что захват произошёл в часовне ещё 16 часов назад. По данным телеканала, мужчина 1986 года рождения страдает психическими расстройствами. Так, в прошлом году его арестовали с саблей на улице.

Причиной инцидента называется семейный конфликт. Когда первая полицейская группа прибыла на место, мужчина выстрелил через дверь, но не причинил никому вреда.