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Во Франции мужчина захватил в заложники беременную жену и пятерых детей

По данным местных СМИ, захватчик страдает психическими расстройствами.

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Фото © Flickr / danielvalle5

Во французском городе Труа вооружённый мужчина захватил в заложники беременную жену и пятерых детей. Об этом сообщает телеканал BMFTV со ссылкой на полицию.

Отмечается, что захват произошёл в часовне ещё 16 часов назад. По данным телеканала, мужчина 1986 года рождения страдает психическими расстройствами. Так, в прошлом году его арестовали с саблей на улице.

Причиной инцидента называется семейный конфликт. Когда первая полицейская группа прибыла на место, мужчина выстрелил через дверь, но не причинил никому вреда.

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