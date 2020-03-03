В Испании зафиксирован первый летальный исход от коронавируса

В испанской Валенсии был зафиксирован первый случай смерти от коронавируса, об этом сообщил Департамент здравоохранения регионального правительства на странице в " Твиттере ".

Отмечается, что пациент скончался 13 февраля, однако то, что он умер именно от СOVID-2019, стало ясно по результатам ретроспективного исследования.

По данным на 1 марта сообщалось, что в Испании коронавирусом заболело 58 человек. Первые вспышки произошли в Валенсии, а затем стали появляться и в других регионах. У итальянского туриста, остановившегося в отеле H10 Costa Adeje Palace на Тенерифе со своей супругой, также обнаружили коронавирус. Отель закрыли на карантин и попросили всех постояльцев оставаться на местах. В гостинице в том числе пребывало два россиянина.