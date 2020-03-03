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Трамп пожертвовал свою квартальную зарплату на борьбу с коронавирусом

Он перечислил её Министерству здравоохранения.

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Фото © Flickr / Gage Skidmore

Президент США Дональд Трамп пожертвовал свою квартальную зарплату в размере 100 тысяч долларов на борьбу с коронавирусом, об этом рассказала секретарь Белого дома Стефани Гришэм в "Твиттере".

Президент Дональд Трамп взял на себя обязательство пожертвовать свою зарплату. Выполняя это обещание и продолжая защищать американский народ, он жертвует свою зарплату за четвёртый квартал 2019 года Министерству здравоохранения, чтобы поддержать усилия, предпринимаемые для противодействия, сдерживания и борьбы с коронавирусом, — написала она.

Миллиардер Трамп традиционно перечисляет свою зарплату на различные государственные нужды, о чём общественность информирует его пресс-служба. Так, в декабре 2017 года он пожертвовал свою трёхмесячную зарплату на борьбу с наркотиками, а в мае 2018-го передал её ветеранам.

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