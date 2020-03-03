Трамп пожертвовал свою квартальную зарплату на борьбу с коронавирусом

Президент США Дональд Трамп пожертвовал свою квартальную зарплату в размере 100 тысяч долларов на борьбу с коронавирусом, об этом рассказала секретарь Белого дома Стефани Гришэм в "Твиттере".

President @realDonaldTrump made a commitment to donate his salary while in office. Honoring that promise and to further protect the American people, he is donating his 2019 Q4 salary to @HHSGov to support the efforts being undertaken to confront, contain, and combat #Coronavirus. pic.twitter.com/R6KUQmBRl1 — Stephanie Grisham (@PressSec) March 3, 2020

— Президент Дональд Трамп взял на себя обязательство пожертвовать свою зарплату. Выполняя это обещание и продолжая защищать американский народ, он жертвует свою зарплату за четвёртый квартал 2019 года Министерству здравоохранения, чтобы поддержать усилия, предпринимаемые для противодействия, сдерживания и борьбы с коронавирусом, — написала она.

Миллиардер Трамп традиционно перечисляет свою зарплату на различные государственные нужды, о чём общественность информирует его пресс-служба. Так, в декабре 2017 года он пожертвовал свою трёхмесячную зарплату на борьбу с наркотиками, а в мае 2018-го передал её ветеранам.