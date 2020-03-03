В Чебоксарах 13-летняя девочка утонула во время занятий по плаванию

Девочка в возрасте 13 лет утонула в школьном бассейне во время занятий по плаванию в Гимназии № 1 города Чебоксары, сообщается на сайте Следственного управления СК РФ по республике.

Инцидент произошёл 3 марта во время урока. Отмечается, что подростку стало плохо. Это заметил преподаватель, вытащив девочку из воды, однако прибывшие на место сотрудники скорой помощи не смогли спасти её.

В настоящий момент проводится доследственная проверка. В ходе назначенной судебно-медицинской экспертизы будет установлено, могла ли погибшая заниматься в бассейне по состоянию здоровья.

Правовую оценку также вынесут действиям сотрудников учреждения и медицинских работников.

Как дополнили в пресс-службе Министерства образования и молодёжной политики республики, по итогам проверок ведомство даст соответствующие рекомендации всем образовательным учреждениям по вопросу проведения уроков плавания.

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