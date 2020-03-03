Мама Криштиану Роналду перенесла инсульт

Мать нападающего туринского футбольного клуба "Ювентус" и сборной Португалии Криштиану Роналду Мария Долореш душ Сантуш Авейру госпитализирована с инсультом, сообщает Sky Sports Italia.

По информации источника, в настоящий момент 65-летняя женщина находится в стабильном состоянии, в ближайшее время она пройдёт дополнительные тесты для определения тяжести повреждений.

Сам футболист покинул Италию и прилетел на португальский остров Мадейра — в клинику, где находится женщина. При этом он не пропустит ответный матч полуфинала Кубка Италии с "Миланом", так как встреча, запланированная на 4 марта, была перенесена из-за вспышки коронавируса в стране.

— Спасибо за все ваши сообщения поддержки для моей мамы. В настоящее время она стабильна и выздоравливает в больнице. Я и моя семья хотели бы поблагодарить медицинскую бригаду, которая ухаживает за ней, и любезно попросить, чтобы мы все получили некоторую конфиденциальность в это время, — написал португалец в "Твиттере".

Напомним, в феврале 2019 года мать Роналду сообщила, что борется с раком молочной железы. Лечение прошло успешно, а футболист пожертвовал 100 тысяч фунтов на строительство онкологического центра в больнице, где оперировали женщину.

Ранее Лайф сообщал, что Роналду обиделся на портал Transfermarkt.com и заблокировал его в "Инстаграме". Причиной этого стала низкая трансферная стоимость 34-летнего игрока.