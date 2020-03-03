Никакого коронавируса. Папе римскому диагностировали простуду

Врачи поставили папе римскому диагноз "простуда", и, несмотря на слухи, других заболеваний у него нет. Об этом сообщил глава службы печати Святого престола Маттео Бруни.

— Диагностированная папе римскому Франциску простуда постепенно проходит, и никаких указаний на другие патологии нет. Понтифик ежедневно совершает службы и следует курсу духовных размышлений, которые проходят в Аричче, — цитирует его слова ТАСС.

Как отмечает газета Il Messaggero, 83-летний Франциск простудился во время мероприятий на открытом воздухе, приуроченных к началу Великого поста у католиков. Он проведёт ближайшую воскресную проповедь, а вот коллективная аудиенция, обычно проходящая по средам на площади Святого Петра, не состоится, поскольку Его Святейшество направился в Ариччу.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что у папы римского Франциска обнаружен коронавирус. Из-за недомогания понтифик отменил ряд мероприятий, в которых должен был принять участие. Позже стало известно, что результаты теста на коронавирус оказались отрицательными, болезнь CoViD-2019 у понтифика не выявлена.