Священник посоветовал ограничить пребывание в соцсетях во время Великого поста

Настоятель храма преподобного Серафима Саровского на Краснопресненской набережной в Москве протоиерей Максим Козлов в ходе пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" призвал на время Великого поста ограничить себя от зависимостей, например табакокурения, алкоголя и виртуальной реальности.

Он отметил, что в постные дни предполагается ограничивать себя от власти страстей, с этим связаны и пищевые запреты. Так, миряне должны отказаться от мяса, рыбы и молока, за исключением праздников Благовещения Пресвятой Богородицы и Входа Господня в Иерусалим.

Протоиерей также отметил, что употребление алкоголя и табака — тоже зависимости, в которых себя нужно сдерживать во время поста. Священник признался, что очень любит кофе, но в постные недели, несмотря на формальное разрешение этого напитка, постарается употреблять его как можно меньше.

Также он обратил внимание на зависимость от виртуальной действительности: "уменьшение пребывания в социальных сетях — важная составляющая поста".

У православных христиан постные семь недель в преддверии Пасхи начались со второго марта. В это время принято сосредоточиваться на духовной жизни, молиться и ограничивать себя в пище. Ранее настоятель Богоявленского собора отец Александр Агейкин раскритиковал постное меню в ресторанах и призвал отказаться от вкусной еды до Пасхи.