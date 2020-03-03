На Украине 18 школьников отравились газом, 11 из них были госпитализированы, сообщает Национальная полиция.

Инцидент произошёл в Винницкой области. Отмечается, что в кафе возле школы меняли газовый баллон, и произошла утечка. Учащиеся отравились парами пропана.

Госпитализированным школьникам 13–14 лет. На месте происшествия проведены первоочередные следственные действия. Источник газа был удалён. По факту инцидента проводится расследование по статье "Загрязнение атмосферного воздуха". Виновным грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до трёх лет с лишением права занимать определённые должности.