Украинскую певицу Jerry Heil затравили в соцсетях за поддержку российской группы Little Big

Украинскую певицу Jerry Heil (Яна Шемаева) затравили за пост в "Инстаграме" в поддержку российской группы Little Big. Артистка, комментируя новость о том, что Little Big отправится на Евровидение, отметила, что уже знает, кто победит в конкурсе.

— Мне кажется, или я уже знаю, кто будет победителем на Евровидении? — написала девушка и поставила отметку littlebigband.

Подписчики накинулись на певицу и обвинили её в том, что она "поддерживает москалей", "страну, которая аннексировала территории и уже шесть лет убивает наших людей". Пользователи заявили, что её талант никогда не будет реализован на Украине, и даже пригрозили сайтом "Миротворец", поскольку российский коллектив посещал Крым.

Тем не менее нашлись и те, кто сказал слова поддержки и в адрес Яны, и в сторону Little Big. Адекватные пользователи уверены, что искусство вне политики, а хейтить за музыкальные убеждения — "это диагноз". В настоящее время Jerry Heil уже удалила все комментарии под постом.

О том, что группа Little Big будет представлять Россию на Евровидении, стало известно 2 марта. Согласно жеребьёвке, коллектив выступит в первой части первого полуфинала 12 мая. Какую именно песню исполнят его участники, пока не раскрывается. Они сообщили, что композиция будет весёлой, а выступление для них — большая честь. Телеведущая Тина Канделаки назвала три причины, почему Little Big привезёт с Евровидения победу.

Ранее в Cети упрекали украинскую певицу Maruv. Её обвинили в том, что она поздравила сограждан с Днём защитника Отечества 23 февраля, а не 14 октября, как это теперь принято на Украине. Артистка матом ответила всем недовольным.