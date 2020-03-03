Суровые будни аниматоров. В Дагестане на глазах у детей подрались ростовые куклы — видео

В Дагестане произошла драка между аниматорами в костюмах ростовых кукол, видео было опубликовано в "Инстаграме".

Инцидент случился в Каспийске. На кадрах видно, как два "медведя" избивают друг друга, затем к мордобою присоединяется некто в костюме Снегурочки. За происшествием наблюдают дети, вероятно, их несколько шокировало поведение героев любимых мультиков — на заднем фоне слышны удивлённые возгласы малышей.

— Всегда знал, что Снегурочка не внучка, а внук! — иронично написала одна из подписчиц, поскольку внутри ростовой куклы оказался молодой человек.

Другие пользователи отметили, что дети могут получить психологическую травму от такого зрелища. Некоторые же предположили, что артисты просто дурачились.

Что сподвигло аниматоров выяснить отношения на кулаках, пока не известно.

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