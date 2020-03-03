Аллергиков предупредили о раннем начале цветения из-за аномально тёплой весны

Специалисты предупредили аллергиков о раннем начале цветения этой весной. Аллергикам придётся тяжело: уже зацвели ольха и орешник, а на берёзах на месяц раньше положенного набухли почки, сообщают "Известия".

Как отметил доцент агробиотехнологического департамента Аграрно-технологического института РУДН Валентин Введенский, природа быстро реагирует на изменение температуры. В этом году нашествие пыльцы усугубится малым количеством осадков и сильным ветром, который принесёт её из южных регионов.

Медики отметили, что в феврале пациенты чаще начали обращаться в больницы, у них начинается насморк, чешутся глаза, есть слезотечение, кашель. Как только выглянет солнце и перестанут лить дожди, аллергикам станет ещё хуже, предупредили доктора.

Врачи напомнили, что методы лечения аллергии, вызванной ранним цветением, ничем не отличаются от обычной терапии, и посоветовали не заниматься самолечением, а обращаться в медицинские учреждения, даже если кажется, что для аллергии слишком рано.

Специалисты уверены, что начало цветения сдвинется, если тенденция к тёплым зимам и раннему наступлению весны сохранится, однако для этого должен пройти не один десяток лет.

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