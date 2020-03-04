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Регион
Опубликовано 4 марта 2020, 02:11
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Шведский фигурист раскритиковал воспитанниц Тутберидзе: Однообразные

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Он считает, что их программа выступлений однообразна и не запоминается.

Шведский фигурист Александр Майоров пожаловался на однообразность программ юных российских спортсменок Алёны Косторной, Анны Щербаковой и Александры Трусовой, его слова приводятся в подкасте "Ледокол" на YouTube.

Он отметил, что воспитанницы тренера Этери Тутберидзе совершают фантастические прыжки, достойные мирового уровня, однако сами выступления совершенно не запоминаются, у фигуристок одинаковые музыка и стиль, и это смотрится неоригинально.

Майоров родился в Санкт-Петербурге, однако в детстве уехал с родителями в Швецию. 28-летний фигурист является пятикратным чемпионом страны.

В январе российские фигуристки Алёна Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова легко заняли весь подиум чемпионата Европы.

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Дарья Хомякова
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