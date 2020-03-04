Шведский фигурист раскритиковал воспитанниц Тутберидзе: Однообразные

Он считает, что их программа выступлений однообразна и не запоминается.

Шведский фигурист Александр Майоров пожаловался на однообразность программ юных российских спортсменок Алёны Косторной, Анны Щербаковой и Александры Трусовой, его слова приводятся в подкасте "Ледокол" на YouTube.

Он отметил, что воспитанницы тренера Этери Тутберидзе совершают фантастические прыжки, достойные мирового уровня, однако сами выступления совершенно не запоминаются, у фигуристок одинаковые музыка и стиль, и это смотрится неоригинально.

Майоров родился в Санкт-Петербурге, однако в детстве уехал с родителями в Швецию. 28-летний фигурист является пятикратным чемпионом страны.