СМИ: Собранные в России автомобили оснастят системой оповещения ПДД

Автомобили, собираемые в России, будут оснащены системами оповещения водителя о возможном нарушении правил дорожного движения (ПДД), сообщают "Известия" со ссылкой на Росстандарт.

Установки смогут распознавать дорожные знаки, светофоры и разметку, которые будут отображаться с помощью специальных камер. Предупреждения водителю будут переданы через экран или звуковое устройство. Установки будут работать при скорости до 150 км/ч.

ГОСТ для подобных систем, содержащий описание технических характеристик и их функционал, планируется принять в октябре текущего года. Сейчас он находится на стадии утверждения после корректировок согласно замечаниям автопроизводителей.

Данные системы могут быть установлены на легковые автомобили, автобусы, троллейбусы и грузовики. На беспилотный транспорт установка оборудования невозможна.

Ранее Лайф сообщал, что владельцы дорогих авто будут платить больше после введения нового налога.