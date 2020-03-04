В петербургском баре произошла драка со стрельбой и поножовщиной — видео

В одном из баров Санкт-Петербурга на Гражданском проспекте произошла драка со стрельбой из травматического оружия, об этом сообщает ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошёл в ночь с воскресенья на понедельник. Инициаторами конфликта стали два жителя Дагестана. Прибывшие на место правоохранители доставили их в отдел, а у одного изъяли оружие.

На кадрах видно, как между посетителями бара завязывается потасовка. По сообщениям полицейских, один из задержанных направил пистолет в сторону 43-летнего мужчины, тот оказал сопротивление, произошёл произвольный выстрел. Второй задержанный ударил пострадавшего ножом.

В отношении мужчин заведено уголовное дело по статье "Хулиганство". Суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее на Урале погиб 25-летний молодой человек — его жестоко избили в баре, а после бросили умирать на улице.